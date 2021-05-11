Из-за шутки над Жириновским шоу «Вечерний Ургант» могут закрыть
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Как сообщил порталу Sobesednik.ru глава партии, он намерен закрыть телевизионный проект. «Передачу „Вечерний Ургант“ будем закрывать! Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР назвал юмор Урганта «слабеньким».
В одном из выпусков ведущий сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда» и пошутил: «новое руководство партии придет на один созыв».
В феврале текущего года состоялась премьера сборника треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу «Вечернего Урганта». Все композиции были стилизованы под итальянскую поп-культуру 1980-х годов. Альбом получил название «CIAO 2020».
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