Из-за шутки над Жириновским шоу «Вечерний Ургант» могут закрыть

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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Как сообщил порталу Sobesednik.ru глава партии, он намерен закрыть телевизионный проект. «Передачу „Вечерний Ургант“ будем закрывать! Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР назвал юмор Урганта «слабеньким».

В одном из выпусков ведущий сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда» и пошутил: «новое руководство партии придет на один созыв».

В феврале текущего года состоялась премьера сборника треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу «Вечернего Урганта». Все композиции были стилизованы под итальянскую поп-культуру 1980-х годов. Альбом получил название «CIAO 2020».

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТелевидениеВладимир ЖириновскийИван Ургант
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