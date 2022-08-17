«Зубрежка или эмоциональный интеллект»: Психологи рассказали, какие люди добиваются успеха
Гули Базарова и Михаил Иванов объяснили, как уровень IQ влияет на материальные достижения и успех.
Ученые не подтвердили связь между уровнем IQ и успешностью человека, заявила директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Психологи из Университета Миннесоты провели длительное исследование и выяснили, что выпускники школ с низким IQ в будущем добиваются более значительных успехов в профессии, чем люди без высшего образования. Статья опубликована в журнале Intelligence.
«Тесты, связанные с оценкой IQ, не имеют отношения к практической деятельности. Эта гипотеза, она имеет право на существование. IQ измеряет внимание, память, умение фокусироваться. На мой взгляд, это связано с успешностью, но достаточно косвенно, корреляции никакой не было подтверждено. Есть тесты для детей четырех лет, чаще всего первые такие тесты разработаны на пятилетках. Бывает очень хорошая память, а у кого-то включается мыслительный аппарат. Здесь важно использовать и другие тесты – на креативность, предприимчивость», - отметила Базарова.
Со своей стороны, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов сказал «Радиоточке НСН», что уровень IQ и правда влияет на будущий успех человека, но этот показатель не является основным.
«Помимо коэффициента интеллекта есть еще практический интеллект, социальный интеллект, который зачастую у хорошистов и троечников выше, чем у отличников. В жизни успеха добиваются те люди, которые обладают оптимальным уровнем IQ, а также достаточно развитыми социальными навыками – социальный интеллект, эмоциональный интеллект и практический», - объяснил он.
Также, по его словам, зубрежка и «натаскивание» к ЕГЭ никак не повлияют на будущий успех школьников, дети должны развиваться, ходить в секции и кружки.
«Те, кто посвятил свою жизнь зубрежке, механическому заучиванию, они свои знания не могут применять в реальной жизни, в процессе общения, а это чрезвычайно важный показатель. Совет современным родителям: не только заниматься натаскиванием для ЕГЭ и так далее, нужно, чтобы знания приносили удовольствие и помогали общаться среди сверстников, заниматься в кружках и секциях», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее преподаватель Московского института психоанализа, психолог Виктория Шиманская рассказала «Радиоточке НСН», как настроить ребенка перед первым походом в школу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- Bloomberg: Apple планирует представить 7 сентября новый iPhone 14
- ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире за неделю увеличилось на 35%
- Космонавт Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС
- Не менее 20 человек погибли при взрыве в Кабуле
- На Украине переименуют суда, названные в честь городов РФ и советских героев
- Полиция задержала 11 мотоциклистов в Москве за инсценировку ДТП
- Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль»
- 456 заявок за 2 недели поступило на сайт электронного проекта «Город заданий» в разделе экология
- ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару
- Двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков ВСУ задержали в Энергодаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru