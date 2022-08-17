«Зубрежка или эмоциональный интеллект»: Психологи рассказали, какие люди добиваются успеха

Ученые не подтвердили связь между уровнем IQ и успешностью человека, заявила директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Психологи из Университета Миннесоты провели длительное исследование и выяснили, что выпускники школ с низким IQ в будущем добиваются более значительных успехов в профессии, чем люди без высшего образования. Статья опубликована в журнале Intelligence.

«Тесты, связанные с оценкой IQ, не имеют отношения к практической деятельности. Эта гипотеза, она имеет право на существование. IQ измеряет внимание, память, умение фокусироваться. На мой взгляд, это связано с успешностью, но достаточно косвенно, корреляции никакой не было подтверждено. Есть тесты для детей четырех лет, чаще всего первые такие тесты разработаны на пятилетках. Бывает очень хорошая память, а у кого-то включается мыслительный аппарат. Здесь важно использовать и другие тесты – на креативность, предприимчивость», - отметила Базарова.

Со своей стороны, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов сказал «Радиоточке НСН», что уровень IQ и правда влияет на будущий успех человека, но этот показатель не является основным.