«Зубрежка или эмоциональный интеллект»: Психологи рассказали, какие люди добиваются успеха

Гули Базарова и Михаил Иванов объяснили, как уровень IQ влияет на материальные достижения и успех. 

Ученые не подтвердили связь между уровнем IQ и успешностью человека, заявила директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Психологи из Университета Миннесоты провели длительное исследование и выяснили, что выпускники школ с низким IQ в будущем добиваются более значительных успехов в профессии, чем люди без высшего образования. Статья опубликована в журнале Intelligence.

«Тесты, связанные с оценкой IQ, не имеют отношения к практической деятельности. Эта гипотеза, она имеет право на существование. IQ измеряет внимание, память, умение фокусироваться. На мой взгляд, это связано с успешностью, но достаточно косвенно, корреляции никакой не было подтверждено. Есть тесты для детей четырех лет, чаще всего первые такие тесты разработаны на пятилетках. Бывает очень хорошая память, а у кого-то включается мыслительный аппарат. Здесь важно использовать и другие тесты – на креативность, предприимчивость», - отметила Базарова.

Со своей стороны, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов сказал «Радиоточке НСН», что уровень IQ и правда влияет на будущий успех человека, но этот показатель не является основным.

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«Помимо коэффициента интеллекта есть еще практический интеллект, социальный интеллект, который зачастую у хорошистов и троечников выше, чем у отличников. В жизни успеха добиваются те люди, которые обладают оптимальным уровнем IQ, а также достаточно развитыми социальными навыками – социальный интеллект, эмоциональный интеллект и практический», - объяснил он.

Также, по его словам, зубрежка и «натаскивание» к ЕГЭ никак не повлияют на будущий успех школьников, дети должны развиваться, ходить в секции и кружки.

«Те, кто посвятил свою жизнь зубрежке, механическому заучиванию, они свои знания не могут применять в реальной жизни, в процессе общения, а это чрезвычайно важный показатель. Совет современным родителям: не только заниматься натаскиванием для ЕГЭ и так далее, нужно, чтобы знания приносили удовольствие и помогали общаться среди сверстников, заниматься в кружках и секциях», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее преподаватель Московского института психоанализа, психолог Виктория Шиманская рассказала «Радиоточке НСН», как настроить ребенка перед первым походом в школу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыПсихологи
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