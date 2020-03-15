Зоозащитники обратились в Россельхознадзор из-за подозрительного карантина в якутском приюте

Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова направилась письмо в Минсельхоз и Россельхознадзор с просьбой о проведении внеплановой проверки в пункте передержки животных в Якутске. Там в начале марта обнаружили трупы 200 собак и кошек со следами насильственной смерти, напоминает Интерфакс.

Местные власти объяснили инцидент тем, что животные были умерщвлены из-за заражения бешенством, а также по просьбе владельцев.

«У нас есть веские основания предполагать, что объявленный "карантин по бешенству" является бутафорией, имеющей целью сокрытие череды преступлений», - написала Новожилова.

Так, зоозащитница утверждает, что уничтоженные животные были привиты и не могли быть переносчиками бешенства. Кроме того, Новожилова заявила, что карантин в связи с бешенством не был объявлен в якутском пункте передержки.