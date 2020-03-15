Зоозащитники обратились в Россельхознадзор из-за подозрительного карантина в якутском приюте
Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова направилась письмо в Минсельхоз и Россельхознадзор с просьбой о проведении внеплановой проверки в пункте передержки животных в Якутске. Там в начале марта обнаружили трупы 200 собак и кошек со следами насильственной смерти, напоминает Интерфакс.
Местные власти объяснили инцидент тем, что животные были умерщвлены из-за заражения бешенством, а также по просьбе владельцев.
«У нас есть веские основания предполагать, что объявленный "карантин по бешенству" является бутафорией, имеющей целью сокрытие череды преступлений», - написала Новожилова.
Так, зоозащитница утверждает, что уничтоженные животные были привиты и не могли быть переносчиками бешенства. Кроме того, Новожилова заявила, что карантин в связи с бешенством не был объявлен в якутском пункте передержки.
Напомним, в январе в данном приюте собак и животных оставили замерзать на морозе -60 градусов. В прошедшее воскресенье зоозащитники обнаружили трупы более 200 убитых животных, сваленных в контейнер.
По итогам проведенной на этой неделе в Якутии проверки было заявлено, что в контейнере находились трупы животных, погибших под колесами машин и от болезней, а также усыпленных по просьбе владельцев. Между тем, Новожилова говорит, что волонтеры опознали в этих животных бывших обитателей пункта передержки.
Более 200 российских артистов потребовали от генпрокурора, главы СК РФ и министра внутренних дел страны привлечь к уголовной ответственности виновных в жестоком обращении с животными в якутском пункте передержки.
Ранее российский актер Леонид Ярмольник рассказал в эфире НСН, почему идея об обязательном прохождении психиатра перед тем, как завести домашнее животное, не приживется в России.
«Я думаю, что это неэффективная мера, никто ее не будет соблюдать, учитывая менталитет нашей страны. Какая-то выдуманная мера. Я понимаю людей, которые предложили это сделать для того, чтобы человечнее относились к животным. Но под эту историю попаду люди, которым эти животные очень нужны, чтобы ощущать тепло и заботу, это своеобразная терапия, лишать их этого нельзя», - заключил актер.
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