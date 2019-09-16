Ярмольник выступил против запрета на содержание животных душевнобольными
Леонид Ярмольник рассказал в эфире НСН, почему идея об обязательном прохождении психиатра перед тем, как завести домашнее животное, не приживется в России.
Представители Российской общественной инициативы (РОИ) предложили обязать россиян проходить обследование у психиатра, прежде чем заводить домашнее животное. Кроме того, авторы инициативы считают, что граждане, желающие обзавестись питомцем, должны доказать свою финансовую состоятельность.
Актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в эфире НСН заявил, что выступает против инициативы, так как зачастую для людей с психическими отклонениями питомцы – это лекарство.
«Мне кажется, это лишнее, потому что очень часто питомцев заводят люди, у которых не все нормально с общепринятой психикой. Эти питомцы своеобразное лекарство для этих людей. Самое главное, за что мы боролись, когда делали первый закон (об ответственном обращении с животными) – чипирование животного и его привязка к человеку, который его покупает и будет за этого питомца нести ответственность. И тогда, если собака потерялась или была выброшена, с этим человеком разбирались бы в рамках закона. Или человек взял на себя ответственность за домашнее животное, а потом хочет от него избавиться – то, как минимум, он должен его куда-то поместить и финансировать, чтобы это животное не стало бездомным», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что если инициатива будет реализована на законодательном уровне – исполнять эти требования все равно не будут.
«Я думаю, что это неэффективная мера, никто ее не будет соблюдать, учитывая менталитет нашей страны. Какая-то выдуманная мера. Я понимаю людей, которые предложили это сделать для того, чтобы человечнее относились к животным. Но под эту историю попаду люди, которым эти животные очень нужны, чтобы ощущать тепло и заботу, это своеобразная терапия, лишать их этого нельзя», - заключил актер.
Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН поддержал идею об уголовном преследовании владельцев собак, допустивших нападение своего питомца на людей.
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