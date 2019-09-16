Ярмольник выступил против запрета на содержание животных душевнобольными

Представители Российской общественной инициативы (РОИ) предложили обязать россиян проходить обследование у психиатра, прежде чем заводить домашнее животное. Кроме того, авторы инициативы считают, что граждане, желающие обзавестись питомцем, должны доказать свою финансовую состоятельность.

Актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в эфире НСН заявил, что выступает против инициативы, так как зачастую для людей с психическими отклонениями питомцы – это лекарство.

«Мне кажется, это лишнее, потому что очень часто питомцев заводят люди, у которых не все нормально с общепринятой психикой. Эти питомцы своеобразное лекарство для этих людей. Самое главное, за что мы боролись, когда делали первый закон (об ответственном обращении с животными) – чипирование животного и его привязка к человеку, который его покупает и будет за этого питомца нести ответственность. И тогда, если собака потерялась или была выброшена, с этим человеком разбирались бы в рамках закона. Или человек взял на себя ответственность за домашнее животное, а потом хочет от него избавиться – то, как минимум, он должен его куда-то поместить и финансировать, чтобы это животное не стало бездомным», - сказал он.