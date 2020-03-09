В якутском пункте передержки обнаружены сотни убитых собак

Зоозащитники из благотворительного фонда «Белый Бим» обвиняют власти Якутска и руководство пункта передержки животных (ППЖ) в несанкционированном насильственном убийстве собак. В Инстаграме-аккаунте волонтеры сообщили, что обнаружили на территории ППЖ сотни трупов животных.

«В теплом помещении не осталось ни одного животного. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — рассказала волонтёр Злата Сычёва изданию «Якутия 24».

Руководство ППЖ намерено обратиться в правоохранительные органы из-за несанкционированного проникновения на закрытую территорию.

В департаменте ветеринарии Республики Саха заявили, что 72 животных контактировали с особью, зараженной бешенством, и «были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников пункта передержки». В связи с чем на собаках остались следы насильственной смерти, в ведомстве не уточнили.