В якутском пункте передержки обнаружены сотни убитых собак
Зоозащитники из благотворительного фонда «Белый Бим» обвиняют власти Якутска и руководство пункта передержки животных (ППЖ) в несанкционированном насильственном убийстве собак. В Инстаграме-аккаунте волонтеры сообщили, что обнаружили на территории ППЖ сотни трупов животных.
«В теплом помещении не осталось ни одного животного. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — рассказала волонтёр Злата Сычёва изданию «Якутия 24».
Руководство ППЖ намерено обратиться в правоохранительные органы из-за несанкционированного проникновения на закрытую территорию.
В департаменте ветеринарии Республики Саха заявили, что 72 животных контактировали с особью, зараженной бешенством, и «были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников пункта передержки». В связи с чем на собаках остались следы насильственной смерти, в ведомстве не уточнили.
Глава Якутии Айсен Николаев обратился в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и причин инцидента в пункте передержки.
Напомним, в России в 2020 году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными.
Ранее российский актер Леонид Ярмольник рассказал в эфире НСН, почему идея об обязательном прохождении психиатра перед тем, как завести домашнее животное, не приживется в России.
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