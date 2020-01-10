Психиатр подтвердил благоприятное воздействие домашних собак на детей
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов в эфире НСН прокомментировал исследование американских ученых.
Собаки в доме помогают ребенку вырасти психически устойчивым. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали связь между наличием у человека домашних животных и вероятностью развития у него психологических заболеваний. Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства. Вероятность развития у них психологических заболеваний в раннем возрасте снижалась на 24%.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН признал положительное влияние домашних животных на состояние детей, больных шизофренией.
«Есть разная шизофрения – эндогенный процесс, который возникает по внутренним механизмам. Или экзацербация – проявление шизофрении, в значительной степени проявляющееся, а особенно у детей, под воздействием внешних обстоятельств. Тут надо четко разделять – это возникновение процесса или его манифестация, то есть первое проявление? Или обострение? Но то, что животное в доме, к которым эмоционально привязываются дети, оказывает благоприятное воздействие, это да. Животные могут действительно отодвигать провоцирование эндогенного процесса. Но если ему суждено проявиться, он все равно проявится», - рассказал врач.
В России могут нaчaть мaркировaть животных. Об этом зaявлял глaвa комитетa Госдумы по экологии и охрaне окружaющей среды Владимир Бурматов. По его словaм, до концa этого годa Россия инициирует обязaтельную идентификaцию животных с помощью чипов и тaтуировок.
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