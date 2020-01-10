Психиатр подтвердил благоприятное воздействие домашних собак на детей

Собаки в доме помогают ребенку вырасти психически устойчивым. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали связь между наличием у человека домашних животных и вероятностью развития у него психологических заболеваний. Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства. Вероятность развития у них психологических заболеваний в раннем возрасте снижалась на 24%.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН признал положительное влияние домашних животных на состояние детей, больных шизофренией.