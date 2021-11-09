«Зоопорнография гомосексуальная»: Милонов высказался о запрете фильмов с девиациями
Депутат Госдумы горячо одобрил инициативу Роскомнадзора по цензурированию фильмов с элементами «сексуальных девиаций».
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам принимал участие в инициативе Роскомнадзора, который ранее объявил о намерении запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».
Как сообщают «Ведомости», комитет намерен дополнить реестр запрещенной информации, которую провайдеры и операторы должны будут блокировать. Как именно будет происходить блокировка, в РКН не уточнили. Изменения коснутся Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Я рад, что Роскомнадзор поддержал нашу инициативу, инициативу абсолютного большинства нормальных людей, которые просят оградить нас, и не только наших детей, от этого ада и кошмара, который творится. Почему на общедоступных каналах мы должны это смотреть, даже и с пометкой 18+, как будто у человека старше 18 лет не возникает рвотный рефлекс при просмотре этого содома. Кто хочет, пусть смотрит свою зоопорнографию гомосексуальную в каких-то закрытых форматах, в каких-то специальных загонах, обязательно с верификацией, потому что таких людей нужно ставить на учет и признавать их автоматически больными, потому что черт-те что они потом натворят – это пожалуйста. Но на общедоступных [платформах] этого делать нельзя. Везде, где показана информация об извращениях, о девиациях, если это не научный фильм, где это показывается с информационной точки зрения, если это художественный фильм, положительно это показывающий, то да, [должен быть запрещен]», - подчеркнул Милонов.
По словам депутата, у подобного контента мало поклонников, поэтому он не доставит неудобств россиянам.
«Никто не просит на это смотреть. Кому это нужно? Почему нам это вклеивают? Мы знаем много голливудских режиссеров, продюсеров, которые сами больны этим пороком и насаждают его, чтобы душе не было мучительно больно осознавать свое уродство. Они и пытаются пропихнуть. Нет социального заказа. Вряд ли можно представить, что 150 человек из московского Twitter реально формируют общественное большинство России», - заключил депутат.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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