«Зоопорнография гомосексуальная»: Милонов высказался о запрете фильмов с девиациями

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам принимал участие в инициативе Роскомнадзора, который ранее объявил о намерении запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Как сообщают «Ведомости», комитет намерен дополнить реестр запрещенной информации, которую провайдеры и операторы должны будут блокировать. Как именно будет происходить блокировка, в РКН не уточнили. Изменения коснутся Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».