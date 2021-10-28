Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным РКН, пропаганда проявлялась во время вручения премии телеканала. Тогда среди гостей мероприятия появились артисты и музыканты в женских платьях.
В отношении редакции и главного редактора телеканала составлены административные протоколы.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал «абсурдом» решение привлечь к ответственности телеканал «МУЗ-ТВ» якобы за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Компания Facebook изменит название на Meta уже в четверг
- Молдавия закупит у «Нафтогаза» 1,5 млн кубометров газа
- Адвоката, защищающего Ивана Сафронова, объявили в розыск
- Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности
- В Петербурге объявили о ночных ограничениях с 8 ноября
- Президент Молдавии поручила больницам и госучреждениям экономить энергию
- Сечин предрек конец эпохи дешевой энергии
- Сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии
- Салонам «Билайн» и «Мегафон» грозит штраф за нарушение режима «нерабочих дней»
- Захарова: Россия не исключает ухудшения ситуации на юго-востоке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru