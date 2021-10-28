Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности

Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным РКН, пропаганда проявлялась во время вручения премии телеканала. Тогда среди гостей мероприятия появились артисты и музыканты в женских платьях.

В отношении редакции и главного редактора телеканала составлены административные протоколы.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал «абсурдом» решение привлечь к ответственности телеканал «МУЗ-ТВ» якобы за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МузыкаПропагандаРоскомнадзор
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