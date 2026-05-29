Правительство обновило правила пожарной безопасности в лесах на период до 2032 года. Из нововведений — запрет на использование пиротехнических изделий в этой местности после схода снега и до установления дождливой погоды осенью. Также в теплое время года ограничено использование открытого огня, запрещено бросать окурки и заправлять топливные баки при работающем двигателе. А выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы рядом с лесными насаждениями запрещено, если их не разделяет противопожарная минерализованная полоса шириной более 1,4 м. Куксин отметил, что изменений в сравнении с действующими правилами немного, но они имеют большое значение.

«Актуализированы вопросы, связанные с дистанционным мониторингом — это то, что мы из космоса наблюдаем — и геоинформационными системами. Это прежде всего информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза, потому что для многих территорий нашей страны, особенно удаленных, основным источником данных пожаров являются эти спутниковые снимки. Установлен более жесткий запрет на пиротехнику, теперь в течение всего пожароопасного сезона нельзя пользоваться фейерверками. Он в таком явном виде не был прописан. От этого действительно часто горит в лесу, и вся эта пиротехника — прям совсем небезопасная история. Довольно подробно прописано, где и когда можно разводить костер, когда нельзя. Ну, и некоторые уточнения, в том числе для организаций, которые получили лес в постоянное бессрочное пользование, например, заповедников, национальных парков, что они обязаны участвовать в тушении», — пояснил собеседник НСН.

Он подчеркнул, что главное — серьезное отношение к правилам, их изучение и выполнение со стороны всех людей, которые идут в лес.

«Соблюдение этих правил, в основном, и обеспечивает то, что у нас леса все-таки не горят постоянно именно по вине людей. Штрафные санкции за их несоблюдение недавно стали совсем болезненными для людей. Например, за разведение костра в условиях особого противопожарного режима, когда сухая жаркая погода, штраф для физлица начинается от 40 тысяч рублей. В лесу довольно много людей бывает, и представителей лесничества, и полицейских, которые могут поймать и выписать протокол. Каждый гражданин у нас обязан, обнаружив пожар, принимать посильные меры по тушению, оказывать помощь органам власти и незамедлительно о любом пожаре сообщать. То есть в 112 вы точно при наличии связи должны позвонить, и это обязанность, прописанная в правилах, и несоблюдение этой обязанности тоже карается штрафом. Но если это безопасно для вас, вы можете встретить пожарных, помочь им найти ближайшую воду, оказать какую-то помощь», — рассказал Куксин.

Эксперт призвал вести себя в лесу как дома в буквальном смысле, постоянно контролируя свои действия.

«Мы же дома не бросаем окурок на пол, выключаем плиту, когда она нам не нужна. Вот тоже самое надо делать в лесу, не бросать окурки под ноги, не курить на ходу, полностью надежно тушить свой костер, если вы им воспользовались, и он больше не нужен. Если не введен особый противопожарный режим, то костер надо окопать и до того, как его зажечь, подумать, а как его тушить. Тщательно пролить водой, перемешать палочкой и прям рукой проверить угли, чтобы угли были холодные, ни дыма, ни пара от них не должно быть. И специально ничего не поджигайте. Очень многие люди по-прежнему руководствуются какими-то дремучими представлениями, старыми пережитками, традициями, например, поджигают траву», — посоветовал он.

Ранее Григорий Куксин рассказывал НСН, что несмотря на появление беспилотников с тепловизорами и спутниковых систем, в РФ по-прежнему есть территории, где тушить пожары приходится мотыгами, лопатами, бензопилами, зажигательными аппаратами для встречного обжига, как и в конце XIX века.

