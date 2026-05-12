«Ситуация сложная, речь идет не о лесных пожарах, а о ландшафтных, это более широкое понятие. В большинстве случаев сейчас горят открытые пространства, это люди поджигают траву, что является фактически единственной причиной пожаров сейчас. Это незаконные, опасные, но очень традиционные поджоги травы. Мы это видим в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье. Пожары переходят и на лесные массивы, туда подтягиваются федеральные силы. С лесами все более понятно, а на ландшафтные пожары на остальных землях остро не хватает сил в этом году. Поджигателей намного больше, чем пожарных, майские праздники – это всегда кульминация весеннего пика пожаров. Ситуация исправится, когда пойдет зеленая трава, сейчас самый острый момент», - объяснил он.

Он также рассказал, когда стихнет первая волна и начнется летний «сезон» пожаров.

«Это фактически на сто процентов рукотворные пожары, точечно начинают появляться пожары от молний. Летом у нас 10% пожаров будут от молний, но 9 и 10 все равно будут по вине людей. Люди специально поджигают траву, это надо останавливать. Для европейской России заканчивается первый весенний сезон пожаров, мы прошли гораздо благополучнее этот сезон, было много воды, снега. Беседы с людьми и информация в СМИ тоже помогают. В Сибири пока не так сильно горит, Дальний Восток – это пиковая нагрузка сейчас. В июне пожаров будет поменьше, а потом снова будет всплеск именно лесных пожаров, это уже будут костры, окурки, молнии», - предупредил собеседник НСН.

Снизить количество рукотворных пожаров поможет только активная просветительская работа и пожарных, и учителей, и журналистов, так как большинство людей все еще уверены, что пожары происходят из-за жары и ветра. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

