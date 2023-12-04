«Золотые помидоры»: Предновогоднее подорожание овощей назвали неизбежным

Огурцы и помидоры к Новому году подорожают в разы, поскольку их надо либо импортировать, либо выращивать в теплицах, объяснил в интервью НСН главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

«Парламентская газета» ранее сообщила со ссылкой на Росстат, что с наступлением холодов цены на тепличные растения могут вырасти на 25%. По данным издания, за последние три месяца цена на помидоры поднялась в два раза, а на огурцы — на треть.