«Золотые помидоры»: Предновогоднее подорожание овощей назвали неизбежным
Зимой цены на овощи сильно растут из-за сезонного фактора, при этом они не снизятся раньше наступления тепла в Турции, сказал в эфире НСН Василий Узун.
Огурцы и помидоры к Новому году подорожают в разы, поскольку их надо либо импортировать, либо выращивать в теплицах, объяснил в интервью НСН главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
«Парламентская газета» ранее сообщила со ссылкой на Росстат, что с наступлением холодов цены на тепличные растения могут вырасти на 25%. По данным издания, за последние три месяца цена на помидоры поднялась в два раза, а на огурцы — на треть.
«Средняя цена на овощи складывается из тех овощей, которые лежат в хранилищах на зиму, - это морковка, капуста, свекла и так далее, - и тех овощей, которые выращиваются в российских теплицах или привозятся по импорту из теплых стран. Основная часть этой продукции, - помидоры, огурцы, - это очень дорогая продукция, поэтому зимой средняя цена на овощи растет в разы, а не как молоко на 1-2%, а. То есть были помидоры за 80-100 рублей, а зимой они становятся 250-300 и даже больше, потому что это зимняя теплица или импорт», - сказал Узун.
По его словам, дело не в праздниках, а в сезонности и делании россиян есть помидоры круглый год.
«Новогодние праздники и увеличение спроса тоже влияют на цену, но это влияние гораздо меньше, чем сезонное. Подорожание всегда идет очень большое. Та будет длиться до тех пор, пока у нас не потеплеет, речь идет о марте-апреле. Либо будут дешеветь импортные овощи из Турции, там тепло наступит раньше. Дело в специфике производства. Раньше мы потребляли помидоры, огурцы, редиску и виноград в сезон. А сейчас часть потребителей хотят иметь помидоры круглый год. Цены скачут в течение года, все зависит от холодов или импорта», - заключил собеседник НСН.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что цены на шоколад в России растут, при этом сладкие новогодние подарки подорожать не должны.
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