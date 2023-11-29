«Потрясти банку»: В Роскачестве рассказали, как купить хорошую красную икру

Специалисты ведомства посоветовали обращать внимание на целостность банки с икрой, а также потрясти её, чтобы выявить наличие лишней жидкости, чего быть не должно.

Кроме того, важно проверить и условия реализации. Продавец должен хранить икру при более низкой, чем в обычном холодильнике, температуре.

Что касается цены, то в Роскачестве посоветовали не покупать слишком дешёвый продукт и ориентироваться на среднюю стоимость икры.

Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.

