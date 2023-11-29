«Потрясти банку»: В Роскачестве рассказали, как купить хорошую красную икру

Роскачество рекомендовало россиянам при покупке красной икры отдавать предпочтение крупным производителям, много лет присутствующим на рынке, сообщает РИА Новости.

Доля нелегальной китайской черной икры в России превысила 40%

Специалисты ведомства посоветовали обращать внимание на целостность банки с икрой, а также потрясти её, чтобы выявить наличие лишней жидкости, чего быть не должно.

Кроме того, важно проверить и условия реализации. Продавец должен хранить икру при более низкой, чем в обычном холодильнике, температуре.

Что касается цены, то в Роскачестве посоветовали не покупать слишком дешёвый продукт и ориентироваться на среднюю стоимость икры.

Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.

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ФОТО: pixabay.com
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