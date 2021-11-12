Золотов представил к награде погибшего в Петербурге бойца СОБР

Глава Росгвардии Виктор Золотов представил к государственной награде бойца СОБР, подполковника полиции Евгения Захарова, который погиб 9 ноября при задержании мошенников, сообщает пресс-служба ведомства.

В Петербурге задержаны подельники предполагаемого убийцы бойца СОБР

В сообщении говорится, что офицера представили к награждению орденом Мужества посмертно.

«Захаров проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу», - подчеркнули в Росгвардии.

Трагедия произошла на Пулковском шоссе утром 9 ноября. Сотрудника СОБР, участвовавшего в операции по задержанию телефонных мошенников, сбил автомобиль Fiat Ducato, которым управлял один из преступников. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПолицияРосгвардияНаграда
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