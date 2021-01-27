«Золотой» депутат. СМИ сообщили об изъятии 38 млрд у единоросса Сопчука
Замоскворецкий суд Москвы признал законными требованиями прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука активов в компании «Терней Золото» на сумму 38 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.
Генпрокуратура установила, что Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью, находясь на посту председателя законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, а с 2016 года – работая в комитете по транспорту и строительству Госдумы.
Обвинение сообщило, что ближайшим партнером Сопчука был экс-депутат Госдумы Василий Усольцев, который также не имел права заниматься коммерческой деятельностью.
В ходе следствия было установлено, что Сопчук с 2011 по 2020 годы вложил в «Терней Золото» более 1 млрд рублей и получил 99,73% акций компании, а затем заключил фиктивную сделку о передаче акций своей сестре Людмиле Стуковой, говорится в публикации.
ООО «Терней Золото» провела геологическую разведку и нашла запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд рублей.
Суд признал требование Генпрокуратуры о взыскании Сопчука и Усольцева долей в «Терней золото» законным и пришел к выводу, что депутаты препятствовали следствию, сдавали неполные декларации и нарушали законодательство о коррупции.
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