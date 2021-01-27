«Золотой» депутат. СМИ сообщили об изъятии 38 млрд у единоросса Сопчука

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требованиями прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука активов в компании «Терней Золото» на сумму 38 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Генпрокуратура установила, что Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью, находясь на посту председателя законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, а с 2016 года – работая в комитете по транспорту и строительству Госдумы.