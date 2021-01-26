Кричевский: место в Госдуме стоит $200 тысяч

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов

Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению аналитиков департамента аудита экономического развития Счетной палаты России, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.

Никита Кричевский: «Для сведения главе Счетной палаты Алексею Кудрину, установленные правительством цены покрывают и расходы, и прибыль, но не покрывают желаемую сверхприбыль, вам это прекрасно известно. В теории вы, конечно, правы, но на практике у производителей есть дополнительные расходы, такие как зарплаты, расчеты с контрагентами, кредиты и, простите, налоги. Эти траты производители тоже выплачивать не будут? И наконец, вариант «посидеть на дорожку» на ум вам не приходил? Скажем, по той же статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции», – отметил в эфире НСН Никита Кричевский.

2

Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил лидера «Справедливой России» Сергея Миронова с персонажем гоголевских «Мертвых душ» Павлом Чичиковым, заявив, что глава справороссов собирает «мертвые партии», чтобы увеличить рейтинг.

Никита Кричевский: «Смею предположить, что не только скупает «мертвые партии», но и пытается продать проходные места. В 2012 году мне предлагали такую сделку всего-то за двести тысяч долларов, но я отказался. Впрочем, об этом я рассказывал в федеральной прессе с нулевой, естественно, ответной реакции», – рассказал он в беседе с НСН.

3

Байден заявил о готовности к диалогу с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.

Никита Кричевский: «Небольшая ремарка. Россия нужна Америке динамично развивающейся страной, свободной от клептократии, коррупции или беззакония. Прорабатывая дискуссию по проблемным вопросам, США думают не о нас, а о себе. Цель Штатов – не допустить политического, экономического, инфраструктурного поглощения России Китаем, попрошу не путать с захватом территории. Если этот риск реализуется, противостоять Китаю станет практически невозможно», – пояснил слушателям НСН Никита Кричевский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фейсбук
ТЕГИ:Авторские НовостиЭкономикаНикита Кричевский
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