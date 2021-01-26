Кричевский: место в Госдуме стоит $200 тысяч
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов
Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению аналитиков департамента аудита экономического развития Счетной палаты России, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.
Никита Кричевский: «Для сведения главе Счетной палаты Алексею Кудрину, установленные правительством цены покрывают и расходы, и прибыль, но не покрывают желаемую сверхприбыль, вам это прекрасно известно. В теории вы, конечно, правы, но на практике у производителей есть дополнительные расходы, такие как зарплаты, расчеты с контрагентами, кредиты и, простите, налоги. Эти траты производители тоже выплачивать не будут? И наконец, вариант «посидеть на дорожку» на ум вам не приходил? Скажем, по той же статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции», – отметил в эфире НСН Никита Кричевский.
Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил лидера «Справедливой России» Сергея Миронова с персонажем гоголевских «Мертвых душ» Павлом Чичиковым, заявив, что глава справороссов собирает «мертвые партии», чтобы увеличить рейтинг.
Никита Кричевский: «Смею предположить, что не только скупает «мертвые партии», но и пытается продать проходные места. В 2012 году мне предлагали такую сделку всего-то за двести тысяч долларов, но я отказался. Впрочем, об этом я рассказывал в федеральной прессе с нулевой, естественно, ответной реакции», – рассказал он в беседе с НСН.
Байден заявил о готовности к диалогу с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.
Никита Кричевский: «Небольшая ремарка. Россия нужна Америке динамично развивающейся страной, свободной от клептократии, коррупции или беззакония. Прорабатывая дискуссию по проблемным вопросам, США думают не о нас, а о себе. Цель Штатов – не допустить политического, экономического, инфраструктурного поглощения России Китаем, попрошу не путать с захватом территории. Если этот риск реализуется, противостоять Китаю станет практически невозможно», – пояснил слушателям НСН Никита Кричевский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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