Кричевский: место в Госдуме стоит $200 тысяч

Никита Кричевский: «Для сведения главе Счетной палаты Алексею Кудрину, установленные правительством цены покрывают и расходы, и прибыль, но не покрывают желаемую сверхприбыль, вам это прекрасно известно. В теории вы, конечно, правы, но на практике у производителей есть дополнительные расходы, такие как зарплаты, расчеты с контрагентами, кредиты и, простите, налоги. Эти траты производители тоже выплачивать не будут? И наконец, вариант «посидеть на дорожку» на ум вам не приходил? Скажем, по той же статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции», – отметил в эфире НСН Никита Кричевский.

