СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году

В текущем году в России было расследовано более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении почти семи с половиной тысяч обвиняемых. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

А ранее он сообщил, что в текущем году в нашей стране возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019-ом.