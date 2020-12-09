СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году

В текущем году в России было расследовано более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении почти семи с половиной тысяч обвиняемых. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

А ранее он сообщил, что в текущем году в нашей стране возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019-ом.

СК обнаружил хищения в закупках Росгвардии на сумму более 680 млн рублей

Между тем, Генеральная прокуратура РФ предлагает ужесточить наказание за мелкие взятки - до 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил генпрокурор Игорь Краснов. Он подчеркнул, что наказание за такое правонарушение должно быть более серьезным, если мелкое взяточничество поставлены на поток или совершается группой лиц, пишет ТАСС.

Сейчас за мелкие взятки предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо до года лишения свободы. Оно ужесточается только для лиц, которые уже имеют судимость за получение, дачу взятки или за посредничество в её передаче, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоррупцияСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры