Депутат Госдумы объяснил введение налога на сбор грибов и ягод

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Евгений Марков предложил ввести НДФЛ для сборщиков грибов, ягод и трав, если их годовой доход составил больше 2,4 млн рублей. Об этом сообщила «Российская газета». Отмечается, что безналоговый лимит взят из налога о самозанятых. По словам автора инициативы, сейчас нет ограничений по сбору для собственных нужд. По словам Когана, данная тема уже неоднократно обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по экологии.

«Я отлично знаю позицию Маркова по данному вопросу. Сегодня простые россияне, собирающие в лесу грибы и ягоды и продающее излишки, могут привлечь внимание налоговиков. Марков предложил “отшлифовать” законодательство таким образом, чтобы сбор дикоросов физическими лицами не считался предпринимательской деятельностью», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

