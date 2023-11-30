«Знаковые решения»: В Москве подвели итоги форума «Климатические диалоги»

С 23 по 24 ноября в Москве прошел шестой ежегодный Международный форум «Климатические диалоги», организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Два дня ведущие эксперты, представители бизнеса, органов власти, науки и общественные деятели обсуждали актуальные вопросы климатической повестки. Форум посетило более тысячи участников, свыше 2 тысяч присоединились к онлайн-трансляциям. В этом году в мероприятии приняли участие представители более 30 регионов России и зарубежных стран.

В первый день форума были анонсированы знаковые для столицы решения. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице будет проработан план формирования партнерства по вопросам климатических изменений с городами РФ и крупнейшими мегаполисами стран БРИКС и ШОС.

Также в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках «зеленого» кредитования между Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ПАО «Сбербанк России».

В своем выступлении руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева отметила, что аналитики и ученые по всему миру признают возросшую актуальность климатических рисков.

«Все, кто живет в Москве, без сомнения, сталкиваются с изменениями климата. Этот сентябрь, например, был одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. А октябрь - одним их самых дождливых. Мы чаще наблюдаем резкую смену погоды и перепады, что создает высокую нагрузку на отрасли городского хозяйства. Что делает город? У нас есть адаптационный план, над которым эксперты работали несколько лет», — отметила глава ведомства.

Во второй день форума прошли профильные сессии, посвященные смарт-контролю и адаптации управления климатическими рисками, «зеленым» проектам бизнеса, развитию рынка углеродных единиц, а также осознанному потреблению, подготовке кадров и появлению новых профессий в сфере экологии.

Директор ГПБУ «Мосэкомонторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полина Захарова отметила, что при разработке плана и мер по адаптации в столице не обойтись без смарт-технологий.

«Когда мы посмотрели на все системы, на которые воздействуют климатические изменения, мы поняли, что список показателей, за которыми надо наблюдать, очень обширный, он охватывает практически все городские ключевые организации. Провести такой мониторинг эффективно возможно только с применением смарт-технологий. Часть этого процесса в городе уже идёт, например, в области энергообеспечения широко внедряются «умные» технологии», — подчеркнула Захарова.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения НИУ МЭИ Евгений Гашо отметил, что за последние 10 лет столица прошла огромный путь по адаптации к климатическим изменениям.

«Была принята программа энергоэффективного развития. Как результат: треть Москвы сегодня живет в безуглеродном городе за счет экономии топлива на ТЭЦ», — сообщил эксперт.

Подробнее о столичных достижениях по адаптации рассказала директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук. Одно из важный направлений — экологизация городского общественного транспорта.

«За последние десять лет, произошло бурное развитие метрополитена и железных дорог, а это самые перспективные виды транспорта с точки зрения экологического аспекта. Город действительно переходит на электротранспорт», — подчеркнула она.

В свою очередь, начальник отдела управления научно-технического обеспечения развития строительной отрасли Департамента градостроительной политики города Москвы Светлана Марченкова привела примеры внедрения «зелёных» решений в жилые здания.

«В Москве установлены высокие требования по энергоэффективности многоквартирных домов: в период с 2020 года по настоящее время более 240 домам был присвоен класс энергоэффективности А (очень высокий) и выше (А+, А++)», — сказала она.

Отдельный блок обсуждений прошел по теме экологического образования и просвещения.

К решению экологических проблем сегодня активно подключается молодежь, рассказала председатель правления общероссийского экологического движения ЭКА Татьяна Честина.

«Экологические проблемы все больше волнуют молодых. Раньше на первое место выходили темы мусора, загрязнения воздуха и воды. Сейчас же вперед вырывается загрязнение мирового океана и другие глобальные проблемы», — отметила она.

Активнее бороться с пластиком в мировом океане в своем выступлении призвал известный путешественник Федор Конюхов.

«С 1993 года в мире активно начали задумываться, как очистить планету от пластика. Я встречал его в океане во время плаваний, где появились целые гигантские пластиковые острова. А в Тихом океане есть даже континент из пластика. Его длина равна расстоянию от Москвы до Мурманска. У нас весь океан в микропластике! И это тоже часть нашей общей экологической проблемы. И ее тоже нужно решать, как и проблему изменений климата», — уверен Конюхов.

