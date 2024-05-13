Средства ПВО сбили два реактивных снаряда над Белгородской областью
13 мая 202420:52
Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении над Белгородской областью шести управляемых авиабомб и одного беспилотника.
Ранее губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Грайворонского округа Белгородской области были повреждены жилой дом и два автомобиля, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru