Средства ПВО сбили два реактивных снаряда над Белгородской областью

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении над Белгородской областью шести управляемых авиабомб и одного беспилотника.

Ранее губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Грайворонского округа Белгородской области были повреждены жилой дом и два автомобиля, отмечает «Радиоточка НСН».

