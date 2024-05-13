СМИ: В Москве подешевели новостройки
В апреле 2024 года цены на квадратный метр в новостройках Москвы снизились почти на 1%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.
По его словам, средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке на сегодняшний день составляет порядка 461,5 тысячи рублей. С начала этого года средняя цена «квадрата» в Москве выросла на 2,2%. По сравнению с показателями прошлого года стоимость увеличилась на 11%, отметил Сырцов.
Эксперт выразил мнение, что прежде всего на динамику цен на первичном рынке жилья оказывают влияние новости о судьбе льготных и субсидированных ипотечных программ.
Ранее стало известно, что по итогам апреля в России выдали свыше 110 тысяч ипотечных кредитов, это на 29% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru