СМИ: В Москве подешевели новостройки

По его словам, средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке на сегодняшний день составляет порядка 461,5 тысячи рублей. С начала этого года средняя цена «квадрата» в Москве выросла на 2,2%. По сравнению с показателями прошлого года стоимость увеличилась на 11%, отметил Сырцов.

Эксперт выразил мнение, что прежде всего на динамику цен на первичном рынке жилья оказывают влияние новости о судьбе льготных и субсидированных ипотечных программ.

Ранее стало известно, что по итогам апреля в России выдали свыше 110 тысяч ипотечных кредитов, это на 29% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

