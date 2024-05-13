Мошенники похитили у пожилой москвички от имени начальника 14 миллионов рублей

Мошенники выманили у 71-летней москвички 14 миллионов рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру города Москвы.

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Отмечается, что потерпевшая получила сообщение якобы от своего начальника в одном из мессенджеров — контакт был подписан его фамилией, на месте фото находилась эмблема предприятия. Злоумышленник сообщил о проведении инструктажа о мошеннических действиях, так как произошла «нестандартная ситуация».

Впоследствии с пенсионеркой связались неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. По их словам, третьи лица попытались присвоить квартиру и деньги потерпевшей и принудили ее продать квартиру и взять кредит. После того, как жертва перевела деньги на счета аферистов, те перестали выходить с ней на связь.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео.

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ФОТО: РИА Новости
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