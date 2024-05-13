Путин назвал отношения со странами СНГ приоритетным направлением внешней политики

Путин подчеркнул особенную важность отношений с ближайшими соседями на постсоветском пространстве и добавил, что уже обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым главные направления сотрудничества с членами СНГ.

Ранее Путин заявил, что приоритетные направления деятельности МВД России — борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка.

