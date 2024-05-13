Путин назвал отношения со странами СНГ приоритетным направлением внешней политики
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения со странами СНГ являются приоритетным направлением внешнеполитической деятельности России. Об этом глава государства заявил в ходе оперативного заседания Совбеза, сообщило агентство ТАСС.
Путин подчеркнул особенную важность отношений с ближайшими соседями на постсоветском пространстве и добавил, что уже обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым главные направления сотрудничества с членами СНГ.
Ранее Путин заявил, что приоритетные направления деятельности МВД России — борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка.
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