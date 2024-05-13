Аварийность на дорогах сократилась с начала года на 2,4%
Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на российский дорогах сократилось на 2,4% с января по апрель 2024 года, следует из статистики Госавтоинспекции.
Отмечается, что в январе-апреле этого года было зафиксировано 33 тысячи аварий, в которых погибло 3,6 тысячи человек и ранено 41,6 тысячи человек.
За четыре месяца 2024 года специалисты зафиксировали рост количества ДТП в Дальневосточном федеральном округе (+3,9%), а также в Сибирском и Южном федеральных округах (+3,7% и +1,9% соответственно). В Приволжском, Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжает расти число погибших в ДТП.
Ранее стало известно, что китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года, на них пришлось 10% всех ДТП, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru