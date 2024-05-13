Производство древесных плит в 2024 году может вырасти на 10–15%

Отмечается, что эксперты ожидают в этом году рост объемов производства основного материала для производства мебели и индивидуального строительства на 10-15%. Так, производство древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит в России по итогам этого года может достичь 13,5 миллиона и 800 миллионов кубометров соответственно.

По данным Росстата, в 2023 году производство ДСП и ДВП выросло на 11,3% и 6,7%, достигнув 11,6 миллиона и 703 миллионов кубометров соответственно.

Ранее стало известно, что россияне стали больше оформлять POS-кредитов на мебель, отмечает «Радиоточка НСН».

