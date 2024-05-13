Певец Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей
Певец, народный артист России Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Об этом артист заявил в беседе с AIF.Ru.
По словам певца, он не жалуется на размер своей пенсии, потому что продолжает зарабатывать деньги, выступая с концертами, однако он считает пенсию небольшой.
Лещенко поделился, что близко знаком с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но никогда не обращался к нему с просьбой увеличить пенсию за звание народного артиста России.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в России страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 2025 года будут индексироваться два раза в год, отмечает «Радиоточка НСН».
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