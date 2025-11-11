Знакомый подтвердил сведения о травле убитого экс-мэра Самары и его супруги
Знакомый бывшего мэра Самары Виктора Тархова подтвердил РИА Новости информацию о том, что внучка политика Екатерина Тархова в течение нескольких дней отравляла своего дедушку и бабушку. По его словам, данные, ранее опубликованные в СМИ, соответствуют действительности.
Собеседник агентства отметил, что до сих пор не обнаружены крупные останки супругов Тарховых — в квартире найдены лишь следы крови и фрагменты тканей.
Ранее Следственный комитет сообщил, что к преступлению причастны родственники убитых — Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за границей, а также внучка Тарховых.
По версии следствия, они отравили супругов с целью завладения имуществом, после чего заморозили тела с помощью жидкого азота, расчленили и выбросили останки в мусорные контейнеры Самары. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск, Дмитрий заочно арестован, передает «Радиоточка НСН».
