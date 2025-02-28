Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова призналась в убийстве деда и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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По её словам, она совершила преступление с целью завладеть имуществом родственников.

Также она рассказала следователям о своём соучастнике. Это мужчина, который покинул территорию Самарской области и был объявлен в розыск.

«В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого - психиатрическая экспертиза», - отметили в ведомстве.

Ранее внучку Тархова 29-летнюю Екатерину арестовали на два месяца по статье об убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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