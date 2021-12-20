Знакомая кассирши из Ачинска назвала мотив ограбления

По словам ее знакомой, Анна не склонна к совершению преступлений, однако слишком доверчива, поэтому могла оказаться марионеткой в руках мужчины. «Подозреваю, ее подставили. У меня есть своя версия — Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги», — сообщила женщина.

Сотрудница банка украла из кредитной организации 15 млн рублей, $49,5 тысячи, €49,2 тысячи и скрылась. Через некоторое время женщина сдалась полиции. Суд постановил ее арестовать.

