Знакомая кассирши из Ачинска назвала мотив ограбления

Кассир Анна Григорьева из Ачинска, похитившая из банка 23 млн руб., могла пойти на преступления из-за любовника, сообщает телеканал «360».

Директор банка не стала комментировать кражу 23 млн кассиршей из Ачинска

По словам ее знакомой, Анна не склонна к совершению преступлений, однако слишком доверчива, поэтому могла оказаться марионеткой в руках мужчины. «Подозреваю, ее подставили. У меня есть своя версия — Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги», — сообщила женщина.

Сотрудница банка украла из кредитной организации 15 млн рублей, $49,5 тысячи, €49,2 тысячи и скрылась. Через некоторое время женщина сдалась полиции. Суд постановил ее арестовать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ОграблениеБанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры