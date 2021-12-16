Директор банка не стала комментировать кражу 23 млн кассиршей из Ачинска

Директор офиса банка в Ачинске Дарья Желаева не стала комментировать хищение 23 млн рублей кассиром Анной Григорьевой, сообщает «РЕН ТВ».

«Я комментариев не даю», - сказала она. Ранее соседка Григорьевой сообщила, что женщина была хорошей и порядочной. «Мы общаемся, с собаками иногда гуляем, очень хорошая девочка», - сказала она.

Сотрудница автостоянки, на которой находятся машины Анны и ее мужа, также дала положительную характеристику. По ее словам, супруги всегда исправно платили за два автомобиля.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков, подозреваемая вряд ли отделается штрафом после явки с повинной. За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Момент кражи денег кассиршей из отделения банка в городе Ачинск Красноярского края попал на видео.

