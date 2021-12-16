Суд арестовал укравшую более 20 млн рублей кассиршу из Ачинска
Суд арестовал сотрудницу одного из банков в городе Ачинске Красноярского края, похитившую более 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения укравшей деньги кассирше, состоялось в Ачинском городском суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 24 дня», — сообщила Волк.
Ранее стало известно, что сотрудница банка украла из кредитной организации 15 млн рублей, $49,5 тысячи, €49,2 тысячи и скрылась, напоминает RT. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Через некоторое время женщина сдалась полиции, пишет «Свободная пресса». На допросе кассирша заявила, что отдала деньги угрожавшим ей шантажистам.
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