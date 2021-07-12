Минздрав Прикамья отказал больному раком ребенку в лекарстве на 25 млн рублей

Минздрав Пермского края отказал в выдаче лекарств больному раком ребенку-инвалиду, сообщил портал «Пропермь.ру».

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Ребенку нужны были 20 ампул дорогостоящего лекарства, общая стоимость которого составляет порядка 25 миллионов рублей. В минздраве заявили, что этот препарат не зарегистрирован в России и не является жизненно важным.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Ленинский районный суд потребовал от минздрава выдать ребенку необходимые лекарства. После этого случая еще двое детей получат препараты, которые стоят около 100 тысяч рублей, пишет URA.RU.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РебенокОнкологияЛекарстваПермский КрайМинздрав
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