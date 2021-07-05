Россиянам предсказали рост цен на лекарства

В 2021 году цены на лекарства вырастут минимум на 8%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков ПСБ. Лекарственные препараты подорожают из-за роста цен на сырье и снижение курса рубля.

Цены к потолку. Молоко подорожает к осени минимум на 7%

Отмечается, что рост цен на лекарства превысит инфляцию, которая, по подсчетам правительства, должна составить 5%. Это может привести к дефициту дешевых базовых товаров. Производителям будет невыгодно их выпускать, пишет URA.RU.

Компании на рынке предполагают, что цены вырастут еще больше. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что за первое полугодие 2021 года препараты уже подорожали на 7,9%, а отдельные лекарства увеличились в цене на 18-20%.

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ФОТО: pixabay.com
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