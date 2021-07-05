Россиянам предсказали рост цен на лекарства

Отмечается, что рост цен на лекарства превысит инфляцию, которая, по подсчетам правительства, должна составить 5%. Это может привести к дефициту дешевых базовых товаров. Производителям будет невыгодно их выпускать, пишет URA.RU.

Компании на рынке предполагают, что цены вырастут еще больше. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что за первое полугодие 2021 года препараты уже подорожали на 7,9%, а отдельные лекарства увеличились в цене на 18-20%.

