«Зловоние и блокада»: Низовка просит спасти мемориал, а Невский район заливает канализация
В Ленинградской области «скорая» не может проехать к пенсионерам из Низовки, а Вечный огонь там зажигают газовым баллоном, тем временем в Петербурге в реке Утка гибнут утки, а целый квартал задыхается в нечистотах.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета получил сразу несколько жалоб, связанных с прорывами труб и коммуникаций.
Например, в Санкт-Петербурге жители Невского района тонут в канализации, которая благополучно стекает в Неву.
Тем временем в Ленинградской области обнаружилась деревня, забытая властями, которые в год 80-летия Великой Победы не смогли разобраться ни с разбитой дорогой, ни с мемориалом пропавшим без вести воинам.
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На днях в НСН обратились жители девятиэтажного дома на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. Местные власти уже полтора месяца не могут решить проблему с затопленным нечистотами подвалом. Уставшие от зловония люди не хотят больше задыхаться и читать бесконечные отписки чиновников. Более того, через реку Утку нечистоты попадают и в Неву, но до этого никому нет дела.
«Там затоплены какие-то колодцы, через которые поднимается канализация. Причем это происходит не только в нашем доме, но и в ближайших. За домами есть какой-то коллектор, из которого также все это выливается и попадает в реку Утку. В ней было очень много уток и даже бобры обитали. Есть информация, что они уже гибнут, потому что все нечистоты попадают туда. На все наши обращения во всевозможные инстанции - Роспотребнадзор, Жилищную инспекцию, в администрацию города и района - мы получаем отписки. Тем временем люди задыхаются, потому что сейчас лето и очень сильный запах, в парадную не войти. Это достаточно старый район, девятиэтажные дома по семь подъездов. Рядом такие же дома и они также подтоплены. Здесь живет очень много возрастных людей и детей. У нас несколько детских садов, школы, достаточно большой микрорайон», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Санкт-Петербурга и министра строительства и ЖКХ России.
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В деревне Низовка Ленинградской области другая проблема. Лесовозы разбили единственную дорогу к трассе, в итоге в распутицу выехать из деревни можно только на внедорожниках. «Скорая» не может попасть к пенсионерам. Кроме того, местные власти уже несколько не могут решить проблему с мемориалом «Памятник без вести пропавшим воинам Великой Отечественной Войны и скорбящим женщинам», который люди установили за свой счет. На его освещение денег нет, ну а Вечный огонь в Низовке люди зажигают сами от газового баллона. Люди просят привести в порядок памятник и дорогу.
«Первая проблема в том, что по нашей грунтовой дороге катаются лесовозы и разбивают ее в хламину, а делать никто ничего не собирается. Как дожди прольют, особенно весной и осенью, там колея сантиметров по 30. Мне даже пришлось машину поменять, чтобы вообще можно было проехать туда. У нас есть местный экскаваторщик, который периодически вытягивает тех, кто застрянет. Общественного транспорта нет, в деревню можно добраться только так. Ни «скорая», ни другие экстренные службы проехать не могут. Ну а проблемы с памятником, который жители Низовки установили за свой счет, не решаются уже несколько лет. Власти кое-как поставили его на учет, но ни деньги, ничего не выделяется. При этом каждое 9 мая туда приезжают местные чиновники, фотографируются и всё, и уезжают опять. Там ни освещения, ничего нет. Люди газовый баллон в землю закопали, от него работает Вечный огонь», - возмутился один из жителей деревни.
Мы обратились к губернатору Ленинградской области с просьбой привести в порядок мемориал в Низовке и прервать ее транспортную блокаду.
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