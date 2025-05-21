«Моментальная реакция!»: В селе Большие Кабаны благодарят «Кривую линию» за школьные автобусы

***

В конце марта к нам обращались жители села Большие Кабаны в Татарстане. Люди жаловались на проблемы со школьными автобусами, из-за которых детям приходилось вставать на два часа раньше, а возвращаться домой на два часа позже.

После обращения НСН к властям республики и в Минпросвещения Россиии ситуация изменилась.

«Реакция была моментальной! Нам дали два школьных автобуса, мы от радости чуть до потолка не прыгали. Правда, пока они график движения изменить не могут, обещают это сделать с сентября. К нам пока автобус как приезжал в 7 утра, так и приезжает. Зато дети из другого поселка начали доезжать к первому уроку. Я спрашивала директора, почему не корректируете движение большекабанских детей? Она ответила, что эти автобусы выделены для столбищенских детей, потому что они вообще не попадали на первый урок. Кроме того, уволили трех сотрудников-учителей, которые позволяли себе некорректно обращаться с детьми. За это вам отдельное спасибо, потому что я думала, что они не уйдут. В любом случае процесс пошел, спасибо вам за это. Но я, конечно, их буду в сентябре немножко мутузить, потому что я была крайне возмущена всей этой ситуацией», - рассказала НСН одна из мам учеников.

Мы будем следить за ситуацией и проверим, изменится ли график автобусов в сентябре.

***

На днях к нам обратилась пенсионерка из села Субботино, что неподалеку от подмосковной Вереи. По словам женщины, жители этого и соседних поселков не могут попасть на 23-й автобус, курсирующий между Вереей и Нарой. Другого общественного транспорта здесь нет, в итоги пожилые люди остаются в заточении, поскольку денег на такси у них нет.

«С начала дачного сезона я ни разу не попала по расписанию на автобус N23 сообщением Верея - Нара. Автобусы отменяют и отменяют, причем без предупреждения и в обе стороны - и от Нары, и в Нару, и от Вереи. Три года назад отменили маршрутку, а помимо этого автобуса никакого общественного транспорта нет. Люди просто тупо не могут уехать или как-то кооперируются. Тот, кто может, едет на такси, а те, кто не могут по финансовым соображениям, сидят и ждут. Такси до Нары стоит 1300 рублей. Если поделить на трех человек – вроде как ничего, а если нет трех человек, значит ты сидишь и ждешь следующего автобуса, так можно полдня просидеть. Например, автобус в 15:59 автобус не пришел, а следующий в 18:34, и тоже неизвестно: придет или нет. Это четко происходит в течение трех последних лет», - рассказала НСН местная жительница Лариса Пашкова.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Московской области Андрей Воробьева, который всегда оперативно отвечает на запросы НСН.