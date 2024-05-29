Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам.
Согласно нормативному акту, сведения о должниках по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей будут представлены в виде открытого списка. Кроме того, в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных в розыск.
Уточняется, что реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.
Открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию, заявила в связи с этим семейный юрист Анна Фролова «Радиоточке НСН». При этом она отметила, что речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% неплательщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru