Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам.

Согласно нормативному акту, сведения о должниках по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей будут представлены в виде открытого списка. Кроме того, в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных в розыск.

«Всего 10% случаев»: Юрист оценила пользу реестра должников по алиментам

Уточняется, что реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию, заявила в связи с этим семейный юрист Анна Фролова «Радиоточке НСН». При этом она отметила, что речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% неплательщиков.

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ФОТО: Kremlin.ru
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