Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Уточняется, что реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию, заявила в связи с этим семейный юрист Анна Фролова «Радиоточке НСН». При этом она отметила, что речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% неплательщиков.

