ФССП: Более 7 млн россиян ограничили в выезде из-за долгов

«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников... действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — указали в ведомстве.

Отмечается, что к началу июня 2022 года в России действовало 5,5 млн постановлений, ограничивающих права выезда, к июню 2021-го — 5,1 млн таких документов.

По данным ФССП, ограничение выезда — эффективная мера воздействия на должников. За первые четыре месяца текущего года по исполнительным производствам, где применялось такое ограничение, с должников взыскали 28,2 млрд рублей.

