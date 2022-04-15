«Злостная береза»: Россиянам посоветовали использовать маски от весенней аллергии
Первый удар по аллергикам Центральной России весной нанесут ольха, верба, орешник и береза, сказал в эфире НСН Владимир Болибок.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как наиболее эффективно защититься от сезонной аллергии и отличить ее от простуды.
«Самые ранние аллергены в средней полосе России - это ольха, верба, орешник и береза, которая к тому же и "самая злостная". Березы много, когда она цветет, все покрывается ее пыльцой. Для аллергии на пыльцу – поллиноза - характерными симптомами являются чихание и зуд в носу, заложенность, прозрачные выделения из носа и, как правило, нет температуры. В отличие от простуды, аллергия не вызывает общего недомогания. Если нет контакта с аллергеном, например дома, симптомы постепенно исчезают, и человек чувствует себя совершенно здоровым», - сказал Болибок.
Он посоветовал аллергикам пользоваться масками, указав на эффект, наблюдавшийся во время пандемии.
«Маска очень хорошо защищает от пыльцы, причем любая – марлевая, тканевая или одноразовые медицинские маски. Надо использовать барьерный метод – маску на лицо и очки на глаза, потому что аллергия бывает еще в виде сезонного весеннего конъюнктивита. Весна 2020 и 2021 годов очень хорошо это продемонстрировала. Был жесткий масочный режим, многие ходили в них и на улицах, и для аллергиков эти две весны прошли очень легко», - подчеркнул иммунолог.
При этом Болибок рекомендовал обращаться к врачу, а не лечиться лекарствами «из телевизора».
«Пыльцевая аллергия – сезонная, но она может спровоцировать появление круглогодичной аллергии. Поэтому надо обращаться к врачу-аллергологу, чтобы выявить, какая пыльца вызывает аллергию. У нас есть очень хорошие аллерго-вакцины, которыми можно полностью излечиться от поллинозов. А если просто снимать симптомы лекарствами, которые активно рекламируют по телевизору, то аллергия никуда не денется, вы ее приглушите в этом сезоне, а в следующем она вернется с новой силой и будет усиливаться из года в год. Люди доходят до того, что весь сезон, с весны до начала осени страдают от пыльцевой аллергии», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов говорил НСН, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно, но и паниковать не стоит.
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