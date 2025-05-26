Юрист объяснил, почему «битцевского маньяка» отказались перевести в другую колонию

По его словам, в России не осуществляется перевод в другую колонию пожизненно осужденных по общих основания. Однако, как отметил Хаминский в беседе с «Газетой.Ru», перевод пожизненно заключенных все же возможен в случае болезни осужденного, обеспечения его безопасности или ликвидации колонии.

Ранее Пичушкин попытался перевестись из ИК «Полярная звезда» в поселке Харп в мордовскую колонию, отмечает RT. По данным СМИ, Пичушкин подал прошение после того, как он признался в 11 новых эпизодах убийств, совершенных на территории Москвы и Московской области. Однако администрация «Полярной совы» и ФСИН отказала маньяку в переводе, из-за чего осужденный подал жалобу на ведомство.

