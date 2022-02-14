Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года

В середине февраля 2022 года столичная зима стала самой снежной за последние четыре года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным источника, с начала сезона прирост снега составил 160 см при годовой норме в 1,5 м.

Отмечается, что в аналогичный период 2021 года снежный прирост в Москве был чуть более 100 см, а в 2020 году – всего 44 см.