Зима не близко. Москвичам обещают позднюю и теплую еврозиму
В центре погоды «Фобос» рассказали НСН, какой будет осень в столичном регионе и когда ждать прихода зимы.
Пока конец августа радует москвичей и гостей столицы молодым бабьим летом, сентябрь приготовил для них еще один подарок. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сентябрь у нас будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада. Как минимум две волны бабьего лета мы увидим. По серединке побольше будет дождей и температура около нормы», — рассказал синоптик.
Второй месяц осени окажется самым дождливым, добавил Евгений Тишковец. Пока температурный фон будет в пределах нормы, в середине октября москвичей ждет небольшое превышение нормы по дождям. Однако в ноябре ситуация поменяется, отметил специалист.
«Ноябрь будет весь теплый по температуре, с небольшим дефицитом осадков. Это такое предзимье, которое отодвинет наступление зимы. Напомню, что в Москве климатическая зима должна наступать 10 ноября. Я думаю, что она не наступит. Произойдет сдвижка вправо как минимум на две-три недели. Формирование снежного покрова, которое обычно происходит в конце ноября-начале декабря в центральной России, тоже будет сдвинуто. Все произойдет с опозданием в две-три недели», — сообщили НСН в центре погоды «Фобос».
По расчетам синоптиков, первая и вторая декады декабря превысят норму по температуре, но сохранят ее по осадкам.
«Такое вяло текущее продвижение зимы. Более-менее нормальные зимние очертания природа приобретет в последней декаде декабря. Там и похолодание, и снегопады», — отметил Евгений Тишковец.
Первые два месяца 2020 года будут очень теплыми, продолжил собеседник НСН. Синоптики прогнозируют серьезное превышение температурного фона над нормой.
«Эта зима может стать одной из самых теплых, по крайней мере, в десятке по рейтингу. Около нулевые температуры, частые и довольно длительные периоды оттепели. А оттепель — это ледяной дождь, гололед, гололедица, скользко, сыро, плюс туманы ухудшением видимости. То есть такая еврозима в самом худшем варианте», — заключил Евгений Тишковец.
Напомним, что в ближайшие выходные жителям столичного региона в «Фобосе» пообещали хорошую погоду, сопоставимую с серединой лета.
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