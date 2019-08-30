Зима не близко. Москвичам обещают позднюю и теплую еврозиму

Пока конец августа радует москвичей и гостей столицы молодым бабьим летом, сентябрь приготовил для них еще один подарок. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сентябрь у нас будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада. Как минимум две волны бабьего лета мы увидим. По серединке побольше будет дождей и температура около нормы», — рассказал синоптик.

Второй месяц осени окажется самым дождливым, добавил Евгений Тишковец. Пока температурный фон будет в пределах нормы, в середине октября москвичей ждет небольшое превышение нормы по дождям. Однако в ноябре ситуация поменяется, отметил специалист.

«Ноябрь будет весь теплый по температуре, с небольшим дефицитом осадков. Это такое предзимье, которое отодвинет наступление зимы. Напомню, что в Москве климатическая зима должна наступать 10 ноября. Я думаю, что она не наступит. Произойдет сдвижка вправо как минимум на две-три недели. Формирование снежного покрова, которое обычно происходит в конце ноября-начале декабря в центральной России, тоже будет сдвинуто. Все произойдет с опозданием в две-три недели», — сообщили НСН в центре погоды «Фобос».