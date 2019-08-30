Москва проводит детей в школу молодым бабьим летом

«Погода очень хорошая, молодое бабье лето, которое началось 28 августа, продолжится и будет усиливать свои позиции. Все в области повышенного атмосферного давления, которое раскинулось на большей части европейской территории России. Поэтому в основном солнечно, осадки маловероятные, переменный ветер штилевой, температурный фон соответствующий показателям середины лета, июля-месяца. Ночью это в среднем +7…+12⁰С, днем можно смело рассчитывать на температуру +20…+25⁰С, даже +21…+26⁰С», — рассказал синоптик.

Так как в этом году День знаний, который традиционно отмечается 1 сентября, выпадает на воскресенье, то в некоторых школах торжественные линейки могут пройти в понедельник, 2 сентября. Пойдут ли школьники открывать новый учебный год 1 или 2 сентября, их так или иначе будет провожать «очень классная погода», отметил Евгений Тишковец.

