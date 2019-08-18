Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми в сентябре

В рейтинге наиболее популярных курортов России для отдыха с детьми в первый месяц осени оказались три территории Краснодарского края и восемь крымских. Его составил портал Tvil.ru на основе данных о бронировании жилья туристами с детьми для проживания в сентябре 2019 года.

Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, Евпатория, Алушта, Алупка, Судак, Ялта, Феодосия и Севастополь на Крымском полуострове оказались в числе наиболее востребованных мест отдыха детей и взрослых в бархатный сезон на море.