Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми в сентябре

В рейтинге наиболее популярных курортов России для отдыха с детьми в первый месяц осени оказались три территории Краснодарского края и восемь крымских. Его составил портал Tvil.ru на основе данных о бронировании жилья туристами с детьми для проживания в сентябре 2019 года.

Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, Евпатория, Алушта, Алупка, Судак, Ялта, Феодосия и Севастополь на Крымском полуострове оказались в числе наиболее востребованных мест отдыха детей и взрослых в бархатный сезон на море.

Палаточный лагерь назвали лучшей формой отдыха для детей

Путешественники с детьми планируют морской отдых на российских курортах от 10 до 13 ночей. Средний чек аренды жилья составляет от двух до трех с половиной тысяч рублей в сутки.

Ранее сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова рассказала НСН, какие изменения необходимо ввести в организацию детского отдыха в России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:Детский ОтдыхОтдыхКурортыКрым

NSN logoНСН