Журова уверена в своевременности поправок в Трудовой кодекс
Минтруд поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН подчеркнула, что при принятии подобных изменений, россияне смогут защитить свои трудовые права до возможной второй волны коронавируса.
«Вносятся определенные поправки в Трудовой кодекс, что позволит сейчас определить понятия дистанционного режима и удаленной работы, нужно это все узаконить. Потому что у многих были просто устные договоренности о дистанционном режиме работы, и, соответственно, они могли не выполняться, или не оплачиваться. Поэтому, это беспокоило, как и самих работников, так и работодателей. Может быть повторение пандемии и самоизоляции, поэтому, думаю, людям нужно защитить свои трудовые права», – отметила она.
Кроме того, олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эксклюзивном интервью НСН поддержала мнение президента РФ Владимира Путина, что Россия должна стать лидером по применению цифровых сервисов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 13 млн
- В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
- Самолет «Победы» вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей женщины
- Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок
- В РФ отменят с 15 июля двухнедельную самоизоляцию для въезжающих в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru