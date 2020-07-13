Журова уверена в своевременности поправок в Трудовой кодекс

Минтруд поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН подчеркнула, что при принятии подобных изменений, россияне смогут защитить свои трудовые права до возможной второй волны коронавируса.

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«Вносятся определенные поправки в Трудовой кодекс, что позволит сейчас определить понятия дистанционного режима и удаленной работы, нужно это все узаконить. Потому что у многих были просто устные договоренности о дистанционном режиме работы, и, соответственно, они могли не выполняться, или не оплачиваться. Поэтому, это беспокоило, как и самих работников, так и работодателей. Может быть повторение пандемии и самоизоляции, поэтому, думаю, людям нужно защитить свои трудовые права», – отметила она.

Кроме того, олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эксклюзивном интервью НСН поддержала мнение президента РФ Владимира Путина, что Россия должна стать лидером по применению цифровых сервисов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаРаботаМинтрудСветлана Журова
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