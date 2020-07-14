Драгунский поддержал идею компенсации трат на электричество на «удаленке»

Минтруд поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы. В числе прочих пунктов, чиновники обсуждают возможность возместить россиянам затраты при удаленной работе. Речь идет о компенсации за электричество.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН рассудил, как именно можно рассчитать сумму за киловатт-часов, потраченных на дистанционный формат работы.