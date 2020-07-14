Драгунский поддержал идею компенсации трат на электричество на «удаленке»
Минтруд поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы. В числе прочих пунктов, чиновники обсуждают возможность возместить россиянам затраты при удаленной работе. Речь идет о компенсации за электричество.
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН рассудил, как именно можно рассчитать сумму за киловатт-часов, потраченных на дистанционный формат работы.
«Нужно лишь правильно рассчитать сумму, время, которые человек потратил именно на дистанционную работу, а не просто, как говорят в народе, тупил в интернете. Впрочем, если людям, работающим дистанционно, просто будет приплачиваться некая сумма в месяц, то это тоже будет неплохо», – отметил он.
Кроме того, писатель Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН одобрил идею депутатов Госдумы предоставлять нянь для многодетных семей с маленькими детьми.
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