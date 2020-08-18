Журова: спорт - единственное средство от АУЕ
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН рассказала, что делается в России, чтобы отвлечь подростков от криминала.
Популярную у молодежи околокриминальную субкультуру АУЕ Верховный суд России накануне признал экстремистской организацией и запретил ее на территории страны.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН рассказала, что делается в стране, чтобы отвлечь подростков от криминала.
«Очень много уже делается. И каждый глава маленького поселения и большого субъекта РФ все это видят и знают, потому что реализация спортивных проектов лежит на чиновниках в каждом субъекте. Чтобы построить воркаут-площадку или популярные сейчас скейт-площадки для молодежи. Это меняет отношение людей, дети туда приходят заниматься. Я говорила и говорю, что практически единственная альтернатива криминалу, наркотикам, алкоголю – это спорт. И какие-то увлечения. Ничего лучше не придумали», - отметила олимпийская чемпионка.
«Если в районе или городе будут работать спортивные площадки, секции, тренеры, и желательно, бесплатно, потому что туда ходят, прежде всего, дети из не очень обеспеченных семей. Поэтому для них нужно создавать особые условия, отслеживать, вовлекать всячески в спорт, даже если этого не делают родители», - добавила она.
Ранее писатель, знакомый с ценностями криминального мира, Михаил Орский в беседе с НСН рассказал, как бороться с романтизацией криминала в молодежной среде.
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