Журова: спорт - единственное средство от АУЕ

«Если в районе или городе будут работать спортивные площадки, секции, тренеры, и желательно, бесплатно, потому что туда ходят, прежде всего, дети из не очень обеспеченных семей. Поэтому для них нужно создавать особые условия, отслеживать, вовлекать всячески в спорт, даже если этого не делают родители», - добавила она.

Ранее писатель, знакомый с ценностями криминального мира, Михаил Орский в беседе с НСН рассказал, как бороться с романтизацией криминала в молодежной среде.

