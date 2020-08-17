Адвокат назвал самый простой способ победить оргпреступность и движение АУЕ

«Вот это является самым элементарным способом борьбы с организованной преступностью, который более эффективно будет действовать на российской территории, чем все признания экстремистскими тех или иных праворадикальных организаций, которые в дальнейшем будут преследоваться сотрудниками спецслужб», - считает эксперт.

Маршани пояснил, что АУЕ - это криминальная группировка, деятельностью которой является формирование криминальной и воровской романтики, экстремистских взглядов, направленных на неподчинение режиму, официальным властям. Это преступная организация, нацеленная на вовлечение молодых людей в полное неповиновение органам государственной власти, формирование недоверия органам госвласти и должностным лицам.

По его словам, это делается для вовлечения в преступную деятельность новых рекрутов, формирование романтизма вокруг воровского мира и стимулирование людей совершать криминальные преступления. Также важно учитывать, что вектор на подрыв авторитета государственной власти нацелен и на создание такого авторитета у преступных лидеров, которые таким образом получают легитимность как арбитры при разрешении тех или иных спорных ситуаций, добавил юрист. Костяк этой организации составляют люди бывалые, имевшие тюремный опыт, в этом сообществе сформировалась субкультура, которая получает свое распространение в регионах России.

«АУЕ - это не просто организация - это образ жизни, которому придает статус воровская романтика и воровские понятия», - подчеркнул Маршани и предостерег молодежь от попыток самоутверждения в такого рода организациях.

Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью НСН рассказал, что криминальная субкультура распространяется не из-за прессы, а из-за того, что это превращено в выгодной бизнес.

