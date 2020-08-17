Адвокат назвал самый простой способ победить оргпреступность и движение АУЕ
Для успешной борьбы с организованной преступностью и идеологией АУЕ в России необходимо принять аналог американского закона RICO, который криминализирует само руководство преступным сообществом, рассказал адвокат Тимур Маршани в эфире НСН.
Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской организацией популярное среди молодежи движение АУЕ.
Отвечая на вопрос, почему сегодня так сложно бороться с организованной преступностью и ее идеологией, Маршани пояснил, что в России нет аналога закона RICO, который существует в США, когда организатор преступного сообщества несет ответственность за действия всех членов сообщества при наличии доказательства, что он отдавал приказы о совершении преступления.
«Вот это является самым элементарным способом борьбы с организованной преступностью, который более эффективно будет действовать на российской территории, чем все признания экстремистскими тех или иных праворадикальных организаций, которые в дальнейшем будут преследоваться сотрудниками спецслужб», - считает эксперт.
Маршани пояснил, что АУЕ - это криминальная группировка, деятельностью которой является формирование криминальной и воровской романтики, экстремистских взглядов, направленных на неподчинение режиму, официальным властям. Это преступная организация, нацеленная на вовлечение молодых людей в полное неповиновение органам государственной власти, формирование недоверия органам госвласти и должностным лицам.
По его словам, это делается для вовлечения в преступную деятельность новых рекрутов, формирование романтизма вокруг воровского мира и стимулирование людей совершать криминальные преступления. Также важно учитывать, что вектор на подрыв авторитета государственной власти нацелен и на создание такого авторитета у преступных лидеров, которые таким образом получают легитимность как арбитры при разрешении тех или иных спорных ситуаций, добавил юрист. Костяк этой организации составляют люди бывалые, имевшие тюремный опыт, в этом сообществе сформировалась субкультура, которая получает свое распространение в регионах России.
«АУЕ - это не просто организация - это образ жизни, которому придает статус воровская романтика и воровские понятия», - подчеркнул Маршани и предостерег молодежь от попыток самоутверждения в такого рода организациях.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью НСН рассказал, что криминальная субкультура распространяется не из-за прессы, а из-за того, что это превращено в выгодной бизнес.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции
- Личная инфляция россиян оказалась выше официальной
- Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса
- Ефремов не явился в суд
- Собянин назвал сроки завершения реставрации исторической ГЭС-2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru