Журналы Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health сменят названия в РФ
Гендиректор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk заявила, что американский конгломерат Hearst отозвал лицензию, по которой в России выходили журналы Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health.
По её словам, это не означает закрытие изданий - они продолжат выходить в РФ, но под новыми названиями.
«Это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной после снятия лицензионных ограничений», — добавила Веснина, отметив, что часть изданий взяли перерыв до осекни из-за ухода рекламодателей и дефицит бумаги для печати.
Ранее главный редактор журнала Esquire в России Сергей Минаев заявил, что компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ и поэтому апрельский номер станет последним.
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