Журнал Esquire будет закрыт в России
Главный редактор журнала Esquire в России Сергей Минаев сообщил о его закрытии, номер, который выйдет в апреле, станет последним.
«Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ», - написал Минаев в Instagram.
Так, Минаев поблагодарил команду издания и читателей, отметив, что это были «потрясающие пять с половиной лет».
После начала российской военной операции на Украине из России ушло множество брендов. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.
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