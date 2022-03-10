Журнал Esquire будет закрыт в России

«Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ», - написал Минаев в Instagram.

Так, Минаев поблагодарил команду издания и читателей, отметив, что это были «потрясающие пять с половиной лет».

После начала российской военной операции на Украине из России ушло множество брендов. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

