Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»

Антон Долин ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино», который занимал с июня 2017 года. Об этом кинокритик сообщил на своей странице в Facebook.

Он написал, что еще с понедельника, 14 марта, не является главредом этого издания.

Долин сообщил, что на его место назначен исследователь и историк, автор и составитель книг, выпущенных под эгидой «Искусства кино» Станислав Дединский.