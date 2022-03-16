Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»
Антон Долин ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино», который занимал с июня 2017 года. Об этом кинокритик сообщил на своей странице в Facebook.
Он написал, что еще с понедельника, 14 марта, не является главредом этого издания.
Долин сообщил, что на его место назначен исследователь и историк, автор и составитель книг, выпущенных под эгидой «Искусства кино» Станислав Дединский.
Также кинокритик добавил, что решение было принято совместно с редакцией.
6 марта Антон Долин сообщил, что уехал из России, объяснив это спецоперацией России на Украине. Новый номер «Искусства кино» вышел за день до его отъезда. На его обложке - кадр из фильма Александра Рогожкина «Блокпост».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- «Детский мир» зафиксировал максимальные цены на подгузники и детское питание
- Борисов: в России нарастят выпуск пассажирских самолётов ИЛ-96 и Ту-124
- Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»
- Россияне собрали почти 40 млн рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР
- Швейцария ввела санкции против 200 лиц и организаций в России
- «Провокация». Зеленский прокомментировал призывы сложить оружие
- Москалькова предложила направлять маткапитал на лечение онкобольных детей
- «Не анонсируем»: Песков о возможном уходе Набиуллиной из ЦБ
- Овечкин обогнал Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ
- В России заблокирован сайт «Новых известий» и десятков других изданий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru