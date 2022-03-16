Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»

Антон Долин ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино», который занимал с июня 2017 года. Об этом кинокритик сообщил на своей странице в Facebook.

Он написал, что еще с понедельника, 14 марта, не является главредом этого издания.

Долин сообщил, что на его место назначен исследователь и историк, автор и составитель книг, выпущенных под эгидой «Искусства кино» Станислав Дединский.

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Также кинокритик добавил, что решение было принято совместно с редакцией.

6 марта Антон Долин сообщил, что уехал из России, объяснив это спецоперацией России на Украине. Новый номер «Искусства кино» вышел за день до его отъезда. На его обложке - кадр из фильма Александра Рогожкина «Блокпост».


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ТЕГИ:ЖурналистыКиноАнтон Долин
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