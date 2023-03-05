Журналистка из Британии Робертс призвала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться после слов о России

Журналистка и стендап-комик из Британии Эби Робертс заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен лучше «утопиться» после ее слов о «российской агрессии». Об этом британка написла в своем Twitter.

Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — цитирует RT комментарий журналистки к публикации фон дер Ляйен.

Ранее Глава Еврокомиссии в Twitter заявила, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», деятельность которого направлена на осуждение России за специальную военную операцию на Украине, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияЕврокомиссия
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